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Президент Украины посетил центр помощи переселенцам в Одессе

29 ноября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Президент Украины посетил центр помощи переселенцам в Одессе
Зеленский посетил центр переселенцев. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ходе рабочего визита в Одесскую область президент Украины посетил областной центр помощи переселенцам. Владимир Зеленский пообщался с людьми из восточных и южных регионов страны, которые в результате войны были вынуждены покинуть свой дом.

Об этом в своем Telegrm-канале рассказал президент Владимир Зеленский.

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"Пообщался с нашими людьми. Очень конкретные вопросы поддержки. Сегодня, в условиях военного времени, обязательно заботиться о тех, кто в этом нуждается. Защитить, восстановить нормальную жизнь для каждого и каждой — наш приоритет", — написал президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что в настоящее время у страны первоочередная задача — освободить оккупированные территории.

Больше о визите Зеленского в Одесскую область 29 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Одесскую область. Верховный главнокомандующий наградил бойцов противовоздушной обороны и обсудил с военными безопасность Черноморского зернового коридора.

Также он отметил, что вопрос защиты припортовой инфраструктуры решится в ближайшее время.

Напомним, некоторые украинцы могут получить во время войны материальную помощь в 50 тысяч гривен. Нужно соответствовать ряду условий.

Также сообщалось, что в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.

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