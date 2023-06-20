При виникненні холери в Одесі відкриють провізорні шпиталі

Брифінгу міського Департаменту охорони здоров'я. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Температура навколишнього середовища в Одесі є досить високою, що сприяє розвитку мікроорганізмів. Зараз ситуація в цілому спокійна, але тривога все ж таки є. У морі виявлено чимало збудників різних хвороб.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з брифінгу міського Департаменту охорони здоров'я та обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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Ситуація у лікарнях

Нині щодня до інфекційної лікарні надходять від п'яти до десяти пацієнтів з діагнозом гостра кишкова інфекція. Станом на сьогодні кількість хворих з гострими кишковими інфекціями, які перебувають у стаціонарі, 37 осіб з них 7 діти. Всі пацієнти пройшли обстеження на збудників гострих кишкових інфекцій та холери. Поки що позитивних результатів немає.

"На разі виникнення небезпечних захворювань базовою установою в Одесі стає міська інфекційна лікарня, в якій розгорнуто 320 ліжок. Зараз установа забезпечена всіма необхідними медикаментами, захисним одягом, деззасобами, персонал навчений. Наразі працюємо у звичайному режимі, у разі якщо буде зареєстрована холера і це буде не поодинокий випадок, а масовий, то будуть розгорнуті наступні лікувальні заклади, які будуть розгорнуті як провізорні шпиталі", — Світлана Лаврюкова головна лікарка Одеської інфекційної лікарні.

Світлана Лаврюкова головна лікарка Одеської інфекційної лікарні. Фото: Новини.LIVE

Інфекціоніст, також відзначила — Холера небезпечна хвороба, яка може спричинити важку діарею. Між потраплянням в організм заражених харчових продуктів або води та появою симптомів у хворого проходить від 12 годин до 5 днів.

Стан води

Представники Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України зазначають, що поки що холери немає. Востаннє цей діагноз ставився ще в 1999 році, коли дане захворювання було завезене до Сергіївки.

Проби морської води показують наявність холероподібних ембріонів. Фото: Новини.LIVE

Зараз проби морської води показують наявність холероподібних ембріонів, які були й до надзвичайної ситуації, пов'язаної з вибухом Каховської ГЕС. Фахівці відзначають, що ці мікроорганізми природні жителі моря все залежить лише від їхньої кількості. Якщо взяти зведення минулих років, то там також будуть дані ембріони, вони можуть спричинити кишкові інфекції.

"Холера вона не виникає з повітря — це ні повітряно-краплинна інфекція вона повинна звідкись з'явитися у нас. Одеська область не межує з територією, де зафіксовано холеру. Ми завжди боялися холеру, яку могли завести морським транспортом, а так ризиків виникнення даного захворювання в нашій області я не бачу. Так, є ризики, але вони не великі", — зазначив Олександр Волков завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеку ДК "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Олександр Волков завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеку. Фото: Новини.LIVE

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, лікарі рекомендують жорстко дотримуватися гігієнічних правил — вживати лише кип'ячену або бутельовану воду, оскільки гострі кишкові інфекції — це хвороби брудних рук. Також потрібно купувати продукти лише у перевірених джерелах.

Варто нагадати що міський голова Одеси закликав громадян утриматися від купання в морі. Крім того, він нагадав, що діє заборона на вилов і продаж свіжої риби.