При возникновении холеры в Одессе откроют провизорные госпитали

Брифинг городского Департамента здравоохранения. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Температура окружающей среды в Одессе достаточно высока, что способствует развитию микроорганизмов. Сейчас ситуация в целом спокойная, но тревога все-таки есть. В море обнаружено немало возбудителей разных болезней.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из брифинга городского Департамента здравоохранения и областного центра по контролю и профилактике болезней.

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Ситуация в больницах

В настоящее время ежедневно в инфекционную больницу поступают от пяти до десяти пациентов с диагнозом острая кишечная инфекция. На сегодня количество больных с острыми кишечными инфекциями, которые находятся в стационаре, 37 человек из них 7 дети. Все пациенты прошли обследование возбудителей острых кишечных инфекций и холеры. Пока положительных результатов нет.

"В случае возникновения опасных заболеваний базовым учреждением в Одессе становится городская инфекционная больница, в которой развернуто 320 коек. Сейчас учреждение снабжено всеми необходимыми медикаментами, защитной одеждой, дезсредствами, персонал обучен. Сейчас работаем в обычном режиме, в случае если будет зарегистрирована холера будет не единичный случай, а массовый, будут развернуты следующие лечебные учреждения, которые будут развернуты как провизорные госпитали", — Светлана Лаврюкова главный врач Одесской инфекционной больницы.

Светлана Лаврюкова главный врач Одесской инфекционной больницы. Фото: Новини.LIVE

Инфекционист также отметила — Холера опасная болезнь, которая может вызвать тяжелую диарею. Между попаданием в организм зараженных пищевых продуктов или воды и появлением симптомов у больного происходит от 12 часов до 5 дней.

Состояние воды

Представители Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины отмечают, что пока холеры нет. Последний раз этот диагноз ставился еще в 1999 году, когда данное заболевание было завезено в Сергеевку.

Пробы морской воды показывают наличие холеровидных эмбрионов. Фото: Новини.LIVE

Сейчас пробы морской воды показывают наличие холероподобных эмбрионов, которые были и до чрезвычайной ситуации, связанной с взрывом Каховской ГЭС. Специалисты отмечают, что эти микроорганизмы природные морские жители все зависит только от их количества. Если взять сводку прошлых лет, то там также будут даны эмбрионы, они могут вызвать кишечные инфекции.

"Холера она не возникает из воздуха — это ни воздушно-капельная инфекция она должна откуда-то появиться у нас. Одесская область не граничит с территорией, где зафиксирован холер. Мы всегда боялись холеру, которую могли завести морским транспортом, а так рисков возникновения данного заболевания в нашей области я не вижу. Да, есть риски, но они не велики," — отметил Александр Волков заведующий отделом мониторинга и реагирования на опасность ДК "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Александр Волков заведующий отделом мониторинга и реагирования на опасность. Фото: Новини.LIVE

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, врачи рекомендуют жестко соблюдать гигиенические правила — употреблять только кипяченую или бутылированную воду, поскольку острые кишечные инфекции — это болезни грязных рук. Также необходимо покупать продукты только в проверенных источниках.

Стоит напомнить, что городской голова Одессы призвал граждан воздержаться от купания в море. Кроме того, он напомнил, что действует запрет на отлов и продажу свежей рыбы.