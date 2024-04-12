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Прямували до так званого Придністров'я — на Одещині викрили схему перевезення ухилянтів

12 квітня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Прямували до так званого Придністров'я — на Одещині викрили схему перевезення ухилянтів
Прикордонники затримали порушників на Одещині. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Прикордонники Подільського загону виявили групу порушників, які намагались втекти до самопроголошеного Придністров'я. Охоронцям кордону вдалось викрити і перевізників, наразі усіх фігурантів затримали.

Про це повідомляє пресслужба Південного  регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці схеми

П'ятеро чоловіків призовного віку хотіли незаконно потрапити до придністровського регіону Молдови, та для цього вони скористались послугами організаторів таких "виїздів". Кожен з ухилянтів мав заплатити від 4 000 до 7 000 доларів, сума залежала він терміновості подорожі. Чоловіків затримали на березі Кучурганського водосховища.

Згодом охоронці кордону викрили і п'ятьох посібників, які чекали на "клієнтів"в Роздільнянському районі. Саме вони і мали доставляти втікачів до кордону, орієнтуючись на вказівки адміністратору телеграм-каналу. 

Яке покарання загрожує

Наразі одному з пособників вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 332 КК України. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Щодо п’ятьох утікачів складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. За спробу незаконного перетинання кордону їм загрожує накладення штрафу до 13 600 гривень.

Спроби перетнути кордон на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області прикордонники затримали сімох чоловіків призовного віку, які намагалися втекти в Молдову.  Двоє з них спробували втекти, проте службовий собака допоміг піймати порушників.

Також ми писали, що  в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. Кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень, аби втекти з України, проте план провалився.

Одеса
прикордонники
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
ухилянти
ДПСУ

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