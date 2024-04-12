Прямували до так званого Придністров'я — на Одещині викрили схему перевезення ухилянтів
Прикордонники Подільського загону виявили групу порушників, які намагались втекти до самопроголошеного Придністров'я. Охоронцям кордону вдалось викрити і перевізників, наразі усіх фігурантів затримали.
Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Подробиці схеми
П'ятеро чоловіків призовного віку хотіли незаконно потрапити до придністровського регіону Молдови, та для цього вони скористались послугами організаторів таких "виїздів". Кожен з ухилянтів мав заплатити від 4 000 до 7 000 доларів, сума залежала він терміновості подорожі. Чоловіків затримали на березі Кучурганського водосховища.
Згодом охоронці кордону викрили і п'ятьох посібників, які чекали на "клієнтів"в Роздільнянському районі. Саме вони і мали доставляти втікачів до кордону, орієнтуючись на вказівки адміністратору телеграм-каналу.
Яке покарання загрожує
Наразі одному з пособників вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 332 КК України. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.
Щодо п’ятьох утікачів складено протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. За спробу незаконного перетинання кордону їм загрожує накладення штрафу до 13 600 гривень.
Спроби перетнути кордон на Одещині
Нагадаємо, що в Одеській області прикордонники затримали сімох чоловіків призовного віку, які намагалися втекти в Молдову. Двоє з них спробували втекти, проте службовий собака допоміг піймати порушників.
Також ми писали, що в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. Кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень, аби втекти з України, проте план провалився.
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