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Направлялись к так называемому Приднестровью — на Одесчине разоблачили схему перевозки уклонистов

12 апреля 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Направлялись к так называемому Приднестровью — на Одесчине разоблачили схему перевозки уклонистов
Пограничники задержали нарушителей в Одесской области. Фото: ГНСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Пограничники Подольского отряда обнаружили группу нарушителей, пытавшихся бежать в самопровозглашенное Приднестровье. Охранникам границы удалось разоблачить и перевозчиков, так что всех фигурантов задержали.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Подробности схемы

Пять мужчин призывного возраста хотели незаконно попасть в приднестровский регион Молдовы, и для этого они воспользовались услугами организаторов таких "выездов". Каждый из уклонистов должен был заплатить от 4 000 до 7 000 долларов, сумма зависела от срочности путешествия. Мужчин задержали на берегу Кучурганского водохранилища.

Впоследствии охранники границы разоблачили и пять пособников, ожидавших "клиентов" в Раздельнянском районе. Именно они и должны были доставлять беглецов до границы, ориентируясь на указания администратору телеграмм-канала.

Какое наказание грозит

В настоящее время одному из пособников уже объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 332 УК Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

В отношении пятерых беглецов составлены протоколы об админправонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. За попытку незаконного пересечения границы им грозит наложение штрафа до 13 600 гривен.

Попытки пересечь границу в Одесской области

Напомним, что в Одесской области пограничники задержали семерых мужчин призывного возраста, которые пытались скрыться в Молдове. Двое из них попытались скрыться, однако служебная собака помогла поймать нарушителей.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники предупредили побег пятерых мужчин в так называемое Приднестровье. Каждый из них заплатил по 80 тысяч гривен, чтобы сбежать из Украины, но план провалился.

Одесса
пограничники
Одесская область
военный призыв
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мобилизация
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ГПСУ

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