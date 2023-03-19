Рівень води дозволяє виконувати роботи без помпових станцій

В Ізмаїльському районі проходить наповнення Придунайських озер. Рівень води в річці Дунай такий, що дозволяє обійтись без застосування помпових станцій.

Про це повідомляє начальник Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев.

"Наразі можна відзначити в озерах середній рівень між позначками мінімального та нормального підпірного рівнів. Сподіваємось, що процес зростання продовжиться якнайдовше задля максимального наповнення озер", — зазначив Родіон Абашев.

За його словами, сьогодні не наповнюються озера Кугурлуй та Ялпуг.

"Через недостатній рівень води в Дунаї при відкритті шлюзу, вода потече у зворотному напрямку — з озера в річку. Тому поки що чекаємо на суттєве підвищення, щоб і ці озера також отримали воду", — повідомив Родіон Абашев.

Зазначимо, у вересні 2022 року Одеська обласна та Ізмаїльська районна військові адміністрації почали здійснювати план заходів щодо забезпечення належного рівня води у Придунайських озерах. Цей план здебільшого передбачає розчищення каналів між річкою Дунай та водоймищами, примусове наповнення озер дунайською водою та ремонт гідротехнічних споруд, що регулюють водообмін у системі водосховищ. Зокрема, окремо розглядалося питання щодо можливості штучного наповнення озера Ялпуг за допомогою помпової станції "Репіда".

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року на Одещині піднявся рівень води в річці Дунай. Це дало змогу наповнити Придунайські озера природним шляхом.

Фото: Vgorode