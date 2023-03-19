В Измаильском районе проходит наполнение Придунайских озер

Придунайские озера в Одесской области наполняют водой
В Измаильском районе происходит наполнение Придунайских озер. Уровень воды в реке Дунай позволяет обойтись без применения насосных станций.
Об этом сообщает начальник Измаильской районной военной администрации Родион Абашев.
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"Пока можно отметить в озерах средний уровень между отметками минимального и нормального подпорного уровней. Надеемся, что процесс роста продолжится как можно дольше для максимального наполнения озер", — отметил Родион Абашев.
По его словам, сегодня не наполняются озера Кугурлуй и Ялпуг.
"Из-за недостаточного уровня воды в Дунае при открытии шлюза, вода потечет в обратном направлении — из озера в реку. Поэтому пока ждем существенного повышения, чтобы и эти озера также получили воду", — сообщил Родион Абашев.
Отметим, что в сентябре 2022 года Одесская областная и Измаильская районная военные администрации начали осуществлять план мероприятий по обеспечению надлежащего уровня воды в Придунайских озерах. Этот план в основном включает расчистку каналов между рекой Дунай и водохранилищами, принудительное наполнение озер дунайской водой и ремонт гидротехнических сооружений, которые регулируют водообмен в системе водохранилищ. В частности, отдельно рассматривался вопрос о возможности искусственного наполнения озера Ялпуг с помощью помповой станции "Репида".
Напомним, в начале декабря 2022 года в Одесской области поднялся уровень воды в реке Дунай. Это позволило наполнить Придунайские озера естественным путем.
Фото: Vgorode