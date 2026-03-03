Відео
Головна Одеса Приховав смерть матері заради відстрочки — схема на Одещині

Приховав смерть матері заради відстрочки — схема на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 11:04
Житель Одещини незаконно отримував пенсію померлої матері
Затримання чоловыка. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині чоловік приховав смерть матері, щоб незаконно отримувати її пенсію та уникати мобілізації. Протягом тривалого часу він користувався банківською карткою померлої та подавав фіктивні довідки про догляд. Тепер фігуранту загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі схеми

Правоохоронці викрили 48-річного жителя Білгород-Дністровський, який після смерті матері навмисно не повідомив про це державні органи. За даними слідства, жінка померла у червні 2024 року, однак її син не звернувся до органів реєстрації актів цивільного стану та Пенсійного фонду. Натомість він продовжував користуватися її банківською карткою.

Упродовж майже півтора року, з червня 2024-го по жовтень 2025-го, чоловік незаконно отримав понад 72 тисячі гривень пенсійних виплат. Паралельно він ухилявся від призову на військову службу. Для цього регулярно подавав до територіального центру комплектування документи про нібито догляд за матір’ю з інвалідністю, хоча на той момент вона вже померла. На цій підставі йому неодноразово продовжували відстрочку від мобілізації — до листопада 2025 року.

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за заволодіння чужим майном шляхом обману та ухилення від призову під час мобілізації. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації під прикриттям громадської діяльності. Її організатори продавали чоловікам "захист" від повісток і перевірок. У справі фігурують керівники громадської організації та посадовці територіальних центрів комплектування.

Також ми писали, що на Одещині затримали громадянина РФ, який за 9600 доларів обіцяв переправити українця до Молдови. Йшлося про незаконний перетин придністровської ділянки кордону. Чоловіка взяли під варту.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
