Житель Одесской области незаконно получал пенсию умершей матери

В Одесской области мужчина скрывал смерть своей матери, чтобы продолжать незаконно получать её пенсию и избежать мобилизации. Долгое время он пользовался её банковской картой и предоставлял поддельные документы, подтверждающие уход за ней. Сейчас ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали схемы

Правоохранители разоблачили 48-летнего жителя Белгород-Днестровский, который после смерти матери намеренно не сообщил об этом государственные органы. По данным следствия, женщина умерла в июне 2024 года, однако ее сын не обратился в органы регистрации актов гражданского состояния и Пенсионный фонд. Вместо этого он продолжал пользоваться ее банковской карточкой.

В течение почти полутора лет, с июня 2024-го по октябрь 2025-го, мужчина незаконно получил более 72 тысяч гривен пенсионных выплат. Параллельно он уклонялся от призыва на военную службу. Для этого регулярно подавал в территориальный центр комплектования документы о якобы уходе за матерью с инвалидностью, хотя на тот момент она уже умерла. На этом основании ему неоднократно продлевали отсрочку от мобилизации — до ноября 2025 года.

Что грозит

Мужчине сообщили о подозрении за завладение чужим имуществом путем обмана и уклонение от призыва по мобилизации. Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации под прикрытием общественной деятельности. Ее организаторы продавали мужчинам "защиту" от повесток и проверок. В деле фигурируют руководители общественной организации и должностные лица территориальных центров комплектования.

Также мы писали, что в Одесской области задержали гражданина РФ, который за 9600 долларов обещал переправить украинца в Молдову. Речь шла о незаконном пересечении приднестровского участка границы. Мужчину взяли под стражу.