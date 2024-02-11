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Прикордонники показали, як вночі збивали дрони над Одещиною

11 лютого 2024 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Прикордонники показали, як вночі збивали дрони над Одещиною
Робота мобільних вогневих груп. Фото: скриншот.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеські прикордонники показали як їх мобільні вогневі групи вночі збивали російські дрони-камікадзе над регіоном. Всього ними було знищено три БпЛА.

Відео роботи прикордонники опублікували на сайті відомства. 

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У складних умовах нічної видимості мобільним вогневим групам прикордонників Одеського загону вдалося збити в небі два ворожих безпілотники. Ще один "шахед" був знищений бійцями Херсонського прикордонного загону. Уражені дрони-камікадзе розлетілись на дрібні частинки.

Знищення ворожих дронів на півдні України 11 лютого

Попередня ніч була важкою і над ліквідацією повітряних цілей працювали всі підрозділи Сил оборони. Географія дронів була великою, вони курсували не лише над південними, але й над центральними  областями. Завдяки успішній роботі сил ППО, вдалося уразити 26 російських БпЛА. Уламками від збитих БпЛА пошкоджено об’єкти на Одещині — це спорткомплекс. Вибухова хвиля спричинила руйнування й житловим будинкам.

Нагадаємо, Збройним силам України за ніч вдалося збити 40 дронів противника.

Також ми повідомляли, внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств Києва сталася пожежа, яка призвела до пошкодження різних будівель, включаючи склади, СТО, ангар та адміністративну будівлю, а також легковий автомобіль та навантажувач.

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