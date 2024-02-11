Пограничники показали, как ночью сбивали дроны над Одесщиной

Работа мобильных огневых групп. Фото: скриншот.

Одесские пограничники показали, как их мобильные огневые группы ночью сбивали российские дроны-камикадзе над регионом. Всего ими было уничтожено три БПЛА.

Видео работы пограничники опубликовали на сайте ведомства.

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В сложных условиях ночной видимости мобильным огневым группам пограничников Одесского отряда удалось сбить в небе два вражеских беспилотника. Еще один "шахед" был уничтожен бойцами Херсонского пограничного отряда. Пораженные дроны-камикадзе разлетелись на мелкие частицы.

Уничтожение вражеских дронов на юге Украины 11 февраля

Предыдущая ночь была тяжелой и над ликвидацией воздушных целей работали все подразделения Сил обороны. География дронов была обширна, они курсировали не только над южными, но и над центральными областями. Благодаря успешной работе сил ПВО удалось поразить 26 российских БПЛА. Обломками от сбитых БПЛА повреждены объекты в Одесской области — это спорткомплекс. Взрывная волна повлекла за собой разрушение и в жилых домах.

Напомним, Вооруженным силам Украины за ночь удалось сбить 40 дронов противника.

Также мы сообщали, что в результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий Киева произошел пожар, который привел к повреждению различных зданий, включая склады, СТО, ангар и административное здание, а также легковой автомобиль и погрузчик.