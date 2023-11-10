Примусова реабілітація — на Одещині викрили злочинну групу

Затримання злочинців на Одещині. Фото: Офіс Генерального прокурора

Злочинна група на чолі з одеситом викрадали людей на замовлення. Жертв утримували в нелегальному реабілітаційному центрі.

Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

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Деталі злочину

Організатором злочинного угрупування є мешканець Одещини, який залучив до справи своїх знайомих. Злочинці під виглядом примусового лікування викрадали людей та утримували їх в "реабілітаційному центрі". Для правдоподібності вони видавали себе за представників правоохоронних органів чи державних установ.

За даними слідства, підозрювані облаштували у приватному секторі одного з районів Одеси фіктивний реабілітаційний центр для лікування нарко- та алкозалежних громадян. Ці приміщення були облаштовані решітками, а з вікон зняті віконні ручки, щоб жертви не змогли втікти.

Викрадення людини коштувало до 40 тис. грн. Також замовники повинні були платити щомісяця 20 тис. грн за подальше утримання жертви в "центрі".

Яке покарання загрожує

Учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини (ч. 3 ст. 146 КК України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі викрили неповнолітнього хлопця, який пограбував жінку. Підліток вирвав з рук потерпілої сумку з грошима та документами.

Раніше ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу портативних зарядних пристроїв. Відомо, що "торговець" намагався збути неіснуючий товар з камери у слідчому ізоляторі.