Принудительная реабилитация — в Одесской области разоблачили преступную группу

Задержание преступников в Одесской области. Фото: Офис Генерального прокурора

Преступная группа во главе с одесситом похищала людей по заказу. Жертв содержали в нелегальном реабилитационном центре.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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Детали преступления

Организатором преступной группировки является житель Одесской области, который привлек к делу своих знакомых. Преступники под предлогом принудительного лечения похищали людей и удерживали их в "реабилитационном центре". Для правдоподобия они выдавали себя за представителей правоохранительных органов или государственных учреждений.

По данным следствия, подозреваемые обустроили в частном секторе одного из районов Одессы фиктивный реабилитационный центр для лечения наркозависимых и алкозависимых граждан. Эти помещения были обустроены решетками, а с окон сняты оконные ручки, чтобы жертвы не смогли скрыться.

Похищение человека стоило до 40 тыс. грн. Также заказчики должны платить ежемесячно 20 тыс. грн за дальнейшее содержание жертвы в "центре".

Какое наказание грозит

Участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы или похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе разоблачили ограбившего женщину несовершеннолетнего парня. Подросток вырвал из рук потерпевшей сумку с деньгами и документами.

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