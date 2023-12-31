Привітання від одеситів усіх українців із наступаючим новим роком

Ялинка на Дерибасівській та грає музикант. Фото: Новини.LIVE

Новий рік вже на порозі, і жителі Одеси активно діляться своїми найтеплішими бажаннями. Як і минулого року, у кожного з них є одне спільне бажання — Перемоги та миру. Кожне привітання несе в собі частку тепла та надії на краще.

Новини.LIVE зібрали вітання одеситів з Новим роком.

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Одеса, як завжди, прикрашає свої вулиці та площі в очікування Нового року. Але справжня краса цього міста живе в серцях його мешканців. Розпочинає ланцюг привітань із побажанням одеситка Ольга.

"Я бажаю кожному Перемоги та миру! І чим скоріше — тим краще!", — каже Ольга.

Ольга бажає миру. Фото: Новини.LIVE

Побажання перемогти звучить і від інших містян.

"Вітаю з Новим Роком всіх! Бажаю Перемоги Україні!", — каже Оксана.

Одеситка Оксана. Фото: Новини.LIVE

"Миру, щастя, радості, Перемоги!", — каже Вікторія.

Одеситка Вікторія бажає перемоги. Фото: Новини.LIVE

Ще одесити бажають один одному щастя та міцного здоров’я. Одеситка Сюзанна звертається до всіх зі святковим вітанням та надією на перемогу для України.

"Щастя, здоров’я та миру нам!", — каже Сюзанна.

Одеситка Сюзанна. Фото: Новини.LIVE

Дівчина Діана бажає миру та добра всім.

"Я бажаю всім миру! Щоб все було добре", — вітає дівчина.

Діана бажає миру всім. Фото: Новини.LIVE

Не тільки одеситів, але і всіх українців вітає Маргарита. Дівчина бажає всім швидшого завершення війни та мирного неба усім.

"Вітаю усіх українців. Бажаю добробуту, миру. Нехай закінчиться ця війна, нехай у нас завжди буде чисте небо. Нехай завжди буде у кожній хатині світло та добро!" — каже Маргарита.

Маргарита разом із донькою. Фото: Новини.LIVE

Ці привітання — це невичерпний резерв позитиву, який буде супроводжувати нас у новому році. Нехай кожен одесит та всі гості нашого міста відчують цю теплоту та бажання добра. Уся редакція Новини.LIVE теж приєднується до привітань містян та бажає вам мирного неба над головою та здійснення найзаповітніших мрій. З Новим роком!