Привітання від одеситів усіх українців із наступаючим новим роком

Привітання з Новим роком від одеситів — яке головне побажання
Новий рік вже на порозі, і жителі Одеси активно діляться своїми найтеплішими бажаннями. Як і минулого року, у кожного з них є одне спільне бажання — Перемоги та миру. Кожне привітання несе в собі частку тепла та надії на краще.
Новини.LIVE зібрали вітання одеситів з Новим роком.
Одеса, як завжди, прикрашає свої вулиці та площі в очікування Нового року. Але справжня краса цього міста живе в серцях його мешканців. Розпочинає ланцюг привітань із побажанням одеситка Ольга.
"Я бажаю кожному Перемоги та миру! І чим скоріше — тим краще!", — каже Ольга.
Побажання перемогти звучить і від інших містян.
"Вітаю з Новим Роком всіх! Бажаю Перемоги Україні!", — каже Оксана.
"Миру, щастя, радості, Перемоги!", — каже Вікторія.
Ще одесити бажають один одному щастя та міцного здоров’я. Одеситка Сюзанна звертається до всіх зі святковим вітанням та надією на перемогу для України.
"Щастя, здоров’я та миру нам!", — каже Сюзанна.
Дівчина Діана бажає миру та добра всім.
"Я бажаю всім миру! Щоб все було добре", — вітає дівчина.
Не тільки одеситів, але і всіх українців вітає Маргарита. Дівчина бажає всім швидшого завершення війни та мирного неба усім.
"Вітаю усіх українців. Бажаю добробуту, миру. Нехай закінчиться ця війна, нехай у нас завжди буде чисте небо. Нехай завжди буде у кожній хатині світло та добро!" — каже Маргарита.
Ці привітання — це невичерпний резерв позитиву, який буде супроводжувати нас у новому році. Нехай кожен одесит та всі гості нашого міста відчують цю теплоту та бажання добра. Уся редакція Новини.LIVE теж приєднується до привітань містян та бажає вам мирного неба над головою та здійснення найзаповітніших мрій. З Новим роком!
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