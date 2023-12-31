Поздравления от одесситов всех украинцев с наступающим новым годом

Поздравление с Новым годом от одесситов — какое главное пожелание
Новый год уже на пороге, и жители Одессы активно делятся своими самыми теплыми желаниями. Как и в прошлом году, каждый из них имеет одно общее желание — Победы и мира. Каждое приветствие несет в себе долю тепла и надежды на лучшее.
Новини.LIVE собрали поздравления одесситов с Новым годом.
Одесса, как обычно, украшает свои улицы и площади в ожидании Нового года. Но настоящая красота города живет в сердцах его жителей. Начинает цепь поздравлений с пожеланием одесситка Ольга.
"Я желаю каждому Победы и мира! И чем скорее — тем лучше!", — говорит Ольга.
Пожелание победить звучит и от других горожан.
"Приветствую с Новым Годом всех! Желаю Победы Украине!", — говорит Оксана.
"Мира, счастья, радости, Победы!", — говорит Виктория.
Еще одесситы желают друг другу счастья и крепкого здоровья. Одесситка Сюзанна обращается ко всем с праздничным приветствием и надеждой на победу для Украины.
"Счастья, здоровья и мира нам!" — говорит Сюзанна.
Девушка Диана желает мира и добра всем.
"Я желаю всем мира! Чтобы все было хорошо", — поздравляет девушка.
Не только одесситов, но и всех украинцев приветствует Маргарита. Девушка желает всем скорейшего завершения войны и мирного неба всем.
"Приветствую всех украинцев. Желаю благополучия, мира. Пусть закончится эта война, пусть у нас всегда будет чистое небо. Пусть всегда будет в каждой хижине свет и добро!", — говорит Маргарита.
Эти приветствия — это неисчерпаемый резерв позитива, который будет сопровождать нас в новом году. Пусть каждый одессит и все гости нашего города ощутят эту теплоту и желание добра. Вся редакция Новости.LIVE тоже присоединяется к поздравлениям горожан и желает вам мирного неба над головой и исполнения самых заветных мечтаний. С Новым годом!
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