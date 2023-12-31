Поздравления от одесситов всех украинцев с наступающим новым годом

Елка на Дерибасовской и играет музыкант. Фото: Новини.LIVE

Новый год уже на пороге, и жители Одессы активно делятся своими самыми теплыми желаниями. Как и в прошлом году, каждый из них имеет одно общее желание — Победы и мира. Каждое приветствие несет в себе долю тепла и надежды на лучшее.

Читайте также:

Новини.LIVE собрали поздравления одесситов с Новым годом.

Одесса, как обычно, украшает свои улицы и площади в ожидании Нового года. Но настоящая красота города живет в сердцах его жителей. Начинает цепь поздравлений с пожеланием одесситка Ольга.

"Я желаю каждому Победы и мира! И чем скорее — тем лучше!", — говорит Ольга.

Ольга желает мира. Фото: Новини.LIVE

Пожелание победить звучит и от других горожан.

"Приветствую с Новым Годом всех! Желаю Победы Украине!", — говорит Оксана.

Одесситка Оксана. Фото: Новини.LIVE

"Мира, счастья, радости, Победы!", — говорит Виктория.

Одесситка Виктория хочет победы. Фото: Новини.LIVE

Еще одесситы желают друг другу счастья и крепкого здоровья. Одесситка Сюзанна обращается ко всем с праздничным приветствием и надеждой на победу для Украины.

"Счастья, здоровья и мира нам!" — говорит Сюзанна.

Одесситка Сюзанна. Фото: Новини.LIVE

Девушка Диана желает мира и добра всем.

"Я желаю всем мира! Чтобы все было хорошо", — поздравляет девушка.

Диана желает мира всем. Фото: Новини.LIVE

Не только одесситов, но и всех украинцев приветствует Маргарита. Девушка желает всем скорейшего завершения войны и мирного неба всем.

"Приветствую всех украинцев. Желаю благополучия, мира. Пусть закончится эта война, пусть у нас всегда будет чистое небо. Пусть всегда будет в каждой хижине свет и добро!", — говорит Маргарита.

Маргарита вместе с дочерью. Фото: Новини.LIVE

Эти приветствия — это неисчерпаемый резерв позитива, который будет сопровождать нас в новом году. Пусть каждый одессит и все гости нашего города ощутят эту теплоту и желание добра. Вся редакция Новости.LIVE тоже присоединяется к поздравлениям горожан и желает вам мирного неба над головой и исполнения самых заветных мечтаний. С Новым годом!