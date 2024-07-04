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Привласнювали зібрані кошти та чекали Росію — прикордонники викрили псевдоблагодійників

4 липня 2024 12:43
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Закарпатті затримали одесита, який хоче на перемоги Росії
Затриманий псевдоблагодійник. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Закарпатті прикордонники викрили Жителів Одещини та Полтавщини, які привласнювали кошти, зібрані на лікування тяжкохворих дітей. Окрім цього в одного з чоловіків в телефоні було листування, в якому він вихваляв Росію.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

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Деталі страви

Інцидент стався на контрольному посту на околиці населеного пункту Теково, де прикордонники зупинили автомобіль "Фольксваген". Спочатку водій відмовився надати транспортний засіб для огляду та показував посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Та згодом виявилося, що воно сфальсифіковане. У пасажира знайшли теж аналогічний "папірець". Окрім цього, у чоловіків було посвідчення одного з благодійних фондів, договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв, наліпки благодійного фонду тощо. Ці "благодійники" розповсюджували по місцевих магазинах скриньки для збору коштів, а потім 80% привласнювали, залишаючи лише 20% на допомогу хворим дітям. Також у телефоні одесита оперативники виявили переписку, у якій він висловлював сподівання на перемогу Росії у війні проти України.

Привласнювали зібрані кошти та чекали Росію — прикордонники викрили псевдоблагодійників - фото 1
Листування одесита. Фото: ДПСУ

Яке покарання 

Про факт виявлення ознак злочинів, передбачених статтями 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) та 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, прикордонники направили повідомлення до Національної поліції. Наразі триває ретельне вивчення усіх деталей виявлених правопорушень.

Нагадаємо, одесита визнали винним та засудили за поширення антиукраїнської пропаганди у соціальній мережі. Чоловік активно підтримував збройну агресію Росії проти України та репостив заклики російських пропагандистів. 

росія Одеса прикордонники Одеська область Одеська ОДА пропаганда Новини Одеси ДПСУ

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