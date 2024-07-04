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Присваивали собранные средства и ждали Россию — пограничники разоблачили псевдо-благотворителей

4 июля 2024 12:43
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Закарпатье задержали одессита, желающего на победы России
Задержан псевдоблагодитель. Фото: ГПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На Закарпатье пограничники разоблачили жителей Одесчины и Полтавщины, которые присваивали средства, собранные на лечение тяжелобольных детей. Кроме этого у одного из мужчин в телефоне была переписка, в которой он восхвалял Россию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Детали блюда

Инцидент произошел на контрольном посту в окрестностях населенного пункта Теково, где пограничники остановили автомобиль "Фольксваген". Сначала водитель отказался предоставить транспортное средство для осмотра и показывал удостоверение комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Но потом оказалось, что оно сфальсифицировано. У пассажира нашли аналогичную "бумажку". Кроме того, у мужчин было удостоверение одного из благотворительных фондов, договор о предоставлении волонтерских услуг, бланки актов изъятия денежных пожертвований, наклейки благотворительного фонда и т.д. Эти "благодетели" распространяли по местным магазинам ящики для сбора средств, а затем 80% присваивали, оставляя лишь 20% в помощь больным детям. Также в телефоне одессита оперативники обнаружили переписку, в которой он выражал надежду на победу России в войне против Украины.

Присваивали собранные средства и ждали Россию — пограничники разоблачили псевдоблаготворителей - фото 1
Переписка одессита. Фото: ГНСУ

Какое наказание

О факте выявления признаков преступлений, предусмотренных статьями 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) и 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, пограничники направили сообщение в Национальную полицию. В настоящее время идет тщательное изучение всех деталей выявленных правонарушений.

Напомним, одессита признали виновным и осудили за распространение антиукраинской пропаганды в социальной сети. Человек активно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины и репостил призывы российских пропагандистов.

россия Одесса пограничники Одесская область Одесская ОГА пропаганда Новости Одессы ГПСУ

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