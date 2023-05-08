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Призначав собі "зайву" зарплату: справу ексдиректора порту Южний передано до суду

8 травня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Призначав собі "зайву" зарплату: справу ексдиректора порту Южний передано до суду
Морський порт "Южний" на Одещині. Фото: ДП "МТП "Южний" / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

НАБУ та САП внесли до суду справу щодо заволодіння понад 1,3 мільйонами гривень у порту "Южний". Про підозру повідомили трьом посадовцям. 

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Кого стосується обвинувачення

Серед обвинувачених у цій справі є виконувач обов’язків директора ДП "МТП "Южний", головний бухгалтер та заступник директора компанії. Посади, на яких перебували зловмисники на момент вчинення злочину, також зазначено у матеріалах справи.

Що саме стало причиною обвинувачення

За даними слідства, від квітня до серпня 2020 року, попри законодавчі обмеження, щодо обмеження виплат зарплати працівникам (не більше 47,2 тис. грн) на період карантину через COVID-19, в.о. директора порту "Южний" забезпечив зайве нарахування зарплати для себе. Його дії, вчинені за попередньою змовою з головним бухгалтером та заступником директора порту, стали причиною понад 1,3 мільйона гривень збитків для держави.

Як протікав розгляд справи

У вересні 2022 року, НАБУ та САП повідомили посадовцям про підозру в причетності до вказаного злочину. Розслідування завершилося в грудні того ж року. 

Нагадаємо, у Миколаєві виявлена корупційна схема, яка призвела до збитків для громади в розмірі понад 26,8 млн грн під час реконструкції Соборної площі. Наразі Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили справу до суду.

Тим часом 5 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова випустили з СІЗО під заставу у 13,42 млн гривень. Втім адвокати мера подали апеляційний позов. ВАКС назначив засідання вже на завтра, 9 травня.

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