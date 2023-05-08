Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Назначал себе "лишнюю" зарплату: дело эксдиректора порта Южный передано в суд arrow

Назначал себе "лишнюю" зарплату: дело эксдиректора порта Южный передано в суд

8 мая 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Назначал себе "лишнюю" зарплату: дело эксдиректора порта Южный передано в суд
Морской порт "Южный" в Одесской области. Фото: ГП "МТП "Южный" / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

НАБУ и САП внесли в суд дело о завладении более 1,3 миллиона гривен в порту "Южный". О подозрении сообщили трем чиновникам.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Читайте также:

Кого касается обвинения

Среди обвиняемых по этому делу есть исполняющий обязанности директора ГП "МТП "Южный", главный бухгалтер и заместитель директора компании. Должности, на которых находились злоумышленники на момент совершения преступления, также указаны в материалах дела.

Что стало причиной обвинения

По данным следствия, с апреля по август 2020 года, несмотря на законодательные ограничения, по ограничению выплат зарплаты работникам (не более 47,2 тыс. грн) на период карантина через COVID-19, и.о. директора порта "Южный" обеспечил излишнее начисление зарплаты для себя. Его действия, совершенные по предварительному сговору с главным бухгалтером и заместителем директора порта, стали причиной более 1,3 миллионов гривен убытков для государства.

Как протекало рассмотрение дела

В сентябре 2022 года НАБУ и САП сообщили должностным лицам о подозрении в причастности к указанному преступлению. Расследование завершилось в декабре того же года.

Напомним, в Николаеве обнаружена коррупционная схема, приведшая к ущербу для общины в размере более 26,8 млн грн во время реконструкции Соборной площади. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили дело в суд.

Между тем, 5 мая городского голову Одессы Геннадия Труханова выпустили из СИЗО под залог в 13,42 млн гривен. Впрочем, адвокаты мэра подали апелляционный иск. ВАКС назначил заседание уже завтра, 9 мая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас