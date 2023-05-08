Назначал себе "лишнюю" зарплату: дело эксдиректора порта Южный передано в суд

Морской порт "Южный" в Одесской области. Фото: ГП "МТП "Южный" / facebook

НАБУ и САП внесли в суд дело о завладении более 1,3 миллиона гривен в порту "Южный". О подозрении сообщили трем чиновникам.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Кого касается обвинения

Среди обвиняемых по этому делу есть исполняющий обязанности директора ГП "МТП "Южный", главный бухгалтер и заместитель директора компании. Должности, на которых находились злоумышленники на момент совершения преступления, также указаны в материалах дела.

Что стало причиной обвинения

По данным следствия, с апреля по август 2020 года, несмотря на законодательные ограничения, по ограничению выплат зарплаты работникам (не более 47,2 тыс. грн) на период карантина через COVID-19, и.о. директора порта "Южный" обеспечил излишнее начисление зарплаты для себя. Его действия, совершенные по предварительному сговору с главным бухгалтером и заместителем директора порта, стали причиной более 1,3 миллионов гривен убытков для государства.

Как протекало рассмотрение дела

В сентябре 2022 года НАБУ и САП сообщили должностным лицам о подозрении в причастности к указанному преступлению. Расследование завершилось в декабре того же года.

Напомним, в Николаеве обнаружена коррупционная схема, приведшая к ущербу для общины в размере более 26,8 млн грн во время реконструкции Соборной площади. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили дело в суд.

Между тем, 5 мая городского голову Одессы Геннадия Труханова выпустили из СИЗО под залог в 13,42 млн гривен. Впрочем, адвокаты мэра подали апелляционный иск. ВАКС назначил заседание уже завтра, 9 мая.