В Одесі ТЦК жорстко затримали водія, що відомо

Працівники ТЦК на вулиці. Фото: ілюстративне/соцмережі

Мережею шириться відео конфлікту між перехожими та співробітниками ТЦК. Причиною буцімто стала спроба затримання водія. За словами авторів відео, військові кинули "їжаки" під колеса його машини.

Ролики оприлюднили місцеві Telegram-канали.

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Що відомо

На опублікованих відео видно, як військові оточили автомобіль. Зібрався великий натовп, переважно жінок. Одна з них намагається перекривати дорогу. Зрештою, автівка їде з місця.

Автори відео стверджують, що інцидент трапився на розі Малої Арнаутської та Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта). Співробітники ТЦК буцімто намагалися затримати водія. Він відмовився, і вони жбурнули під колеса "їжаки", аби він не зміг поїхати. У чоловіка нібито забрали телефон. На місце прибула поліція. Як виявилося, у розшуку водій не перебував. Після цього він поїхав на пробитих колесах.

Офіційні структури ситуацію поки не коментували.

Нагадаємо, співробітники ТЦК в Одесі зупинили автомобіль, за кермом якого сиділа жінка. Вони пояснили, що переплутали її з чоловіком. Раніше ми писали про затримання одесита, який розпилив на військових газовий балончик.