В Одесі ТЦК зупинили жінку, бо переплутали з чоловіком

Волонтерка Наталія Чижикова. Фото: скриншот

Співробітники ТЦК в Одесі зупинили автомобіль, за кермом якого сиділа жінка. Вони пояснили, що переплутали її з чоловіком.

Про це розповіла у Facebook перукарка й волонтерка Наталія Чижикова.

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Що сталося

За словами одеситки, вона їхала на автомобілі й зустріла співробітників ТЦК і поліції. Поліцейський зупинив її авто.

"Я — законослухняна громадянка, зупинилася, а сама думаю, може вже жінок також перевіряють. Він показав, щоб відкрила вікно. Побачив, що жінка. І замість того, щоб побажати гарної дороги, сказав: Ногти хотя б накрасила, если на мужика похожа.", — говорить Наталія Чижикова.

В офіційних структурах ситуацію не коментували.

Нагадаємо, раніше ми писали про одесита, який прокотив співробітника ТЦК на дверцятах свого автомобіля. Раніше в Одесі чоловік розпилив газовий балончик на військових.