В Одессе ТЦК остановили женщину, потому что перепутали с мужчиной

Волонтер Наталья Чижикова. Фото: скриншот

Сотрудники ТЦК в Одессе остановили автомобиль, за рулем которого сидела женщина. Они объяснили, что перепутали ее с мужчиной.

Об этом рассказала в Facebook парикмахерша и волонтер Наталья Чижикова.

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Что произошло

По словам одесситки, она ехала на автомобиле и встретила сотрудников ТЦК и полиции. Полицейский остановил ее автомобиль.

"Я — законопослушная гражданка, остановилась, а сама думаю, может, уже женщин тоже проверяют. Он показал, чтобы открыла окно. Увидел, что женщина. И вместо того, чтобы пожелать хорошей дороги, сказал: Ногти хотя бы накрасила, если на мужика похожа", — говорит Наталья Чижикова.

В официальных структурах ситуацию не комментировали.

Напомним, ранее мы писали об одессите, который прокатил сотрудника ТЦК на дверце своего автомобиля. Ранее в Одессе мужчина распилил газовый баллончик на военных.