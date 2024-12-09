В Одессе ТЦК остановили женщину, потому что перепутали с мужчиной

ТЦК остановили одесситку за рулем и сказали покрасить ногти
Сотрудники ТЦК в Одессе остановили автомобиль, за рулем которого сидела женщина. Они объяснили, что перепутали ее с мужчиной.
Об этом рассказала в Facebook парикмахерша и волонтер Наталья Чижикова.
Что произошло
По словам одесситки, она ехала на автомобиле и встретила сотрудников ТЦК и полиции. Полицейский остановил ее автомобиль.
"Я — законопослушная гражданка, остановилась, а сама думаю, может, уже женщин тоже проверяют. Он показал, чтобы открыла окно. Увидел, что женщина. И вместо того, чтобы пожелать хорошей дороги, сказал: Ногти хотя бы накрасила, если на мужика похожа", — говорит Наталья Чижикова.
В официальных структурах ситуацию не комментировали.
Напомним, ранее мы писали об одессите, который прокатил сотрудника ТЦК на дверце своего автомобиля. Ранее в Одессе мужчина распилил газовый баллончик на военных.
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