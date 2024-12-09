В Одессе ТЦК жестко задержали водителя, что известно

Работники ТЦК на улице. Фото: иллюстративное/соцсети

По сети ширится видео конфликта между прохожими и сотрудниками ТЦК. Причиной стала попытка задержания водителя. По словам авторов видео, военные бросили "ежи" под колеса его машины.

Ролики обнародовали местные Telegram-каналы.

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Что известно

На опубликованных видео видно, как военные окружили автомобиль. Собралась большая толпа, преимущественно женщин. Одна из них пытается перекрывать дорогу. В конце концов, автомобиль уезжает с места.

Авторы видео утверждают, что инцидент произошел на углу Малой Арнаутской и Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта). Сотрудники ТЦК якобы пытались задержать водителя. Он отказался, и они швырнули под колеса "ежи", чтобы он не смог уехать. У мужчины якобы забрали телефон. На место прибыла полиция. Как оказалось, в розыске водитель не находился. После этого он уехал на пробитых колесах.

Официальные структуры ситуацию пока не комментировали.

Напомним, сотрудники ТЦК в Одессе остановили автомобиль, за рулем которого сидела женщина. Они объяснили, что перепутали ее с мужчиной. Раньше мы писали о задержании одессита, который распылил на военных газовый баллончик.