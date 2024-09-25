Червоний Хрест в Одесі влаштував вихідний в день протесту

Пробив дно — Червоний Хрест в Одесі звинуватили у неповазі до родин полонених
Одеське відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) влаштувало собі вихідний, щоби не зустрічатися з родинами полонених і зниклих безвісти. Учасники акції вважають, що таким чином організація "пробила дно".
Про це повідомив у соцмережі Х волонтер і блогер Володимир Золкін.
Вихідний у день протесту
За словами блогера, представники МКЧХ спеціально взяли вихідний у середу, адже знали, що саме цього дня відбуватиметься акція протесту.
"Це ще один нюанс в нашу копилку загальних вражень від МКЧХ", — відзначив Володимир Золкін.
На його думку, організація планомірно ігнорує проблеми українських військовополонених. Зокрема, її представники відвідують російських полонених в Україні, але не допомагають українцям у Росії.
Володимир Золкін закликав владу вжити відповідні заходи до МКЧХ.
Акція
Нагадаємо, сьогодні родичі полонених і зниклих безвісти бійців ЗСУ пікетували офіс одеського відділення МКЧХ. На їхню думку, представники організації мовчать про катування полонених у Росії. Також родичі бійців стверджують, що МКЧХ не впливає на обміни полонених. Як ми повідомляли раніше, до пікетувальників ніхто не вийшов.
Детальніше про акцію читайте у нашому репортажі.
Раніше ми повідомляли, що діти загиблих бійців в Одесі отримуватимуть щорічні виплати.
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