Червоний Хрест в Одесі влаштував вихідний в день протесту

Одесити пікетують офіс МКЧХ. Фото: Новини.LIVE

Одеське відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) влаштувало собі вихідний, щоби не зустрічатися з родинами полонених і зниклих безвісти. Учасники акції вважають, що таким чином організація "пробила дно".

Про це повідомив у соцмережі Х волонтер і блогер Володимир Золкін.

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Вихідний у день протесту

За словами блогера, представники МКЧХ спеціально взяли вихідний у середу, адже знали, що саме цього дня відбуватиметься акція протесту.

"Це ще один нюанс в нашу копилку загальних вражень від МКЧХ", — відзначив Володимир Золкін.

На його думку, організація планомірно ігнорує проблеми українських військовополонених. Зокрема, її представники відвідують російських полонених в Україні, але не допомагають українцям у Росії.

Володимир Золкін закликав владу вжити відповідні заходи до МКЧХ.

Акція

Нагадаємо, сьогодні родичі полонених і зниклих безвісти бійців ЗСУ пікетували офіс одеського відділення МКЧХ. На їхню думку, представники організації мовчать про катування полонених у Росії. Також родичі бійців стверджують, що МКЧХ не впливає на обміни полонених. Як ми повідомляли раніше, до пікетувальників ніхто не вийшов.

Детальніше про акцію читайте у нашому репортажі.

Раніше ми повідомляли, що діти загиблих бійців в Одесі отримуватимуть щорічні виплати.