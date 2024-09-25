Красный Крест в Одессе устроил выходной в день протеста

Пробил дно — Красный Крест в Одессе обвинили в неуважении к семьям пленных
Одесское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) устроило себе выходной, чтобы не встречаться с семьями пленных и пропавших без вести. Участники акции считают, что таким образом организация "пробила дно".
Об этом сообщил в соцсети Х волонтер и блоггер Владимир Золкин.
Выходной в день протеста
По словам блоггера, представители МККК специально взяли выходной в среду, ведь знали, что именно в этот день будет проходить акция протеста.
"Это еще один нюанс в нашу копилку общих впечатлений от МККК", — отметил Владимир Золкин.
По его мнению, организация планомерно игнорирует проблемы украинских военнопленных. В частности, ее представители навещают российских пленных в Украине, но не помогают украинцам в России.
Владимир Золкин призвал власти принять соответствующие меры в МККК.
Акция
Напомним, сегодня родственники пленных и пропавших без вести бойцов ВСУ пикетировали офис одесского отделения МККК. По их мнению, представители организации молчат о пытках пленных в России. Также родственники бойцов утверждают, что МККК не влияет на обмены пленных. Как мы сообщали ранее, к пикетчикам никто не вышел.
Подробнее об акции читайте в нашем репортаже.
Ранее мы сообщали, что дети погибших бойцов в Одессе будут получать ежегодные выплаты.
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