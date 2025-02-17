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Пробки на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

17 лютого 2025 11:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затори на виїзді з Одеської області
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У понеділок, 17 лютого, на трасі Одеса — Рені спостерігаються невеличкі затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин для проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед КПП. На останній ділянці він сягає декількох кілометрів, тому рух транспорту дуже ускладнений. За даними сервісу, подорож до Паланки триватиме сьогодні не менше двох годин. Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі майже вільна, проте на КПП "Рені — Джурджулешть" є черги на виїзд.

Затори на виїзді з країни — де саме - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот​​​

Затори до Румунії

На цей час спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське та Броска.  На самому пункті пропуску "Орлівка" черг наразі немає, але рух поблизу села Кринички ускладнений, оскільки там ще ведуться ремонтні роботи дорожнього полотна.

Затори на виїзді з країни — де саме - фото 2
Траса до КПП Орлівка. фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині завершується оновлення пунктів пропуску через державний кордон. А також про те, що корейці можуть допомигти у будівництві Миколаївської траси.

 

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