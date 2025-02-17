Пробки на выезде из Одесской области

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

В понедельник, 17 февраля, на трассе Одесса — Рени наблюдаются небольшие пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области собираются очереди. Путешественникам в соседние страны придется задержаться на несколько часов для прохождения таможенного пункта.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка перед КПП. На последнем участке она достигает нескольких километров, поэтому движение транспорта очень затруднено. По данным сервиса, путешествие в Паланку продлится сегодня не менее двух часов. Участок до КПП "Староказачье — Тудора" пока почти свободен, однако на пункте "Рени — Джурджулешть" есть очереди на выезд.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

В настоящее время наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское и Броска. На самом пункте пропуска "Орловка" очередей пока нет, но движение вблизи села Кринички затруднено, поскольку там еще ведутся ремонтные работы дорожного полотна.

Трасса к КПП Орловка. фото: скриншот

Напомним, в Одесской области завершается обновление пунктов пропуска через государственную границу. А также о том, что корейцы могут помочь в строительстве Николаевской трассы.