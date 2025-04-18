Затори на КПП Одещини у бік Румунії та Молдови - де вони є, ситуація на дорогах

Кордон з Одещиною. Фото: скриншот

У п'ятницю, 18 квітня, на картах фіксуються значні затори на трасі Одеса-Рені. На прикордонних КПП до Молдови спостерігаються черги, проте у бік Румунії їх набагато менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є великий затор. Простояти в тягнучці доведеться більше трьох годин. Спостерігається рух автівок і біля "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, проте незначні.

Затор біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — менше години, оскільки автівок там майже немає. Зранку біля каналу Кофа заторів також не було, адже міст там досі перекритий через ремонтні роботи. Біля пункту пропуску "Орлівка" тягнучок не помічено.

Біля Орлівки вільно. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла сьогодні в Одесі. А також про документи, які необхідно взяти з собою у Молдову.