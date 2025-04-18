Пробки на КПП Одесской области в сторону Румынии и Молдовы - где они есть, ситуация на дорогах

Граница с Одесской областью. Фото: скриншот

В пятницу, 18 апреля, на картах фиксируются значительные пробки на трассе Одесса — Рени. На пограничных КПП в Молдову наблюдаются очереди, однако в сторону Румынии их намного меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть большая пробка. Простоять в тянучке придется более трех часов. Наблюдается движение автомобилей и возле "Староказачье — Тудора". На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди, однако незначительные.

Пробка возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания менее часа, поскольку автомобилей там почти нет. Утром у канала Кофа пробок также не было, ведь мост там до сих пор перекрыт из-за ремонтных работ. Возле пункта пропуска "Орловка" тянучек не замечено.

Возле Орловки свободно. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали об отключении света сегодня в Одессе. А также о документах, которые необходимо взять с собой в Молдову.