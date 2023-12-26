Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Продали чужу квартиру за 40 тисяч доларів — в Одесі затримали шахраїв arrow

Продали чужу квартиру за 40 тисяч доларів — в Одесі затримали шахраїв

26 грудня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Продали чужу квартиру за 40 тисяч доларів — в Одесі затримали шахраїв
Угода про продаж житла. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці затримали шахраїв, які займалися продажем нерухомості. Злочинному угрупованню вдалося виторгувати чужу квартиру майже за 40 тисяч доларів. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

Читайте також:

Деталі шахрайської схеми

У 2019 році жінка за допомогою підроблених документів продала квартиру померлих власників. Себе вона зазначила їхньою спадкоємицею.

Шахрайка разом зі своїм спільником підробила договір купівлі-продажу вказаного житла, датований початком двохтисячних років, за яким донька господарів нібито набула права власності на нерухомість. Під виглядом спадкоємиці виступила зловмисниця з підробленими на її ім’я паспортом та карткою платника податків. 

Після цього жінка опублікувала оголошення про продаж на одному з маркетплейсів та уклала угоду з містянкою, яка придбала житло на вулиці Торговій за 38,5 тис. доларів США. 

Але через деякий час до оселі померлих батьків навідалась справжня донька, яка, виявивши у приміщенні незнайомку, звернулась до поліції.  

Яке покарання загрожує

Наразі жінку затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358 — у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ч. 4 ст. 358 — у використанні підробленого документа, а також за ч. 4 ст. 190 — у заволодінні чужим майном, шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Їй загрожує до 12 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі викрили підприємця у привласненні грошей зернотрейдера. Працівник приватної сільськогосподарської фірми підробив документацію на перевезення збіжжя.

Також ми писали, що в Одеському районі затримали етнічну злочинну групу. Правопорушників підозрюють у пограбуванні торгового павільйону на ринку "7 кілометр".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара - 80x80

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі