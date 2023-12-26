Продали чужу квартиру за 40 тисяч доларів — в Одесі затримали шахраїв

Угода про продаж житла. Фото: pixabay

В Одесі правоохоронці затримали шахраїв, які займалися продажем нерухомості. Злочинному угрупованню вдалося виторгувати чужу квартиру майже за 40 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі шахрайської схеми

У 2019 році жінка за допомогою підроблених документів продала квартиру померлих власників. Себе вона зазначила їхньою спадкоємицею.

Шахрайка разом зі своїм спільником підробила договір купівлі-продажу вказаного житла, датований початком двохтисячних років, за яким донька господарів нібито набула права власності на нерухомість. Під виглядом спадкоємиці виступила зловмисниця з підробленими на її ім’я паспортом та карткою платника податків.

Після цього жінка опублікувала оголошення про продаж на одному з маркетплейсів та уклала угоду з містянкою, яка придбала житло на вулиці Торговій за 38,5 тис. доларів США.

Але через деякий час до оселі померлих батьків навідалась справжня донька, яка, виявивши у приміщенні незнайомку, звернулась до поліції.

Яке покарання загрожує

Наразі жінку затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358 — у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ч. 4 ст. 358 — у використанні підробленого документа, а також за ч. 4 ст. 190 — у заволодінні чужим майном, шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Їй загрожує до 12 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили підприємця у привласненні грошей зернотрейдера. Працівник приватної сільськогосподарської фірми підробив документацію на перевезення збіжжя.

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