Продали чужую квартиру за 40 тысяч долларов — в Одессе задержали мошенников

Соглашение о продаже жилья. Фото: pixabay

В Одессе правоохранители задержали мошенников, занимавшихся продажей недвижимости. Преступной группировке удалось продать чужую квартиру почти за 40 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

В 2019 году женщина с помощью поддельных документов продала квартиру умерших владельцев. Себя она назвала их наследницей.

Мошенница вместе со своим сообщником подделала договор купли-продажи указанного жилья, датированный началом двухтысячных лет, по которому дочь хозяев якобы приобрела право собственности на недвижимость. Под видом наследницы выступила злоумышленница с поддельными на ее имя паспортом и картой налогоплательщика.

После этого женщина опубликовала объявление о продаже на одном из маркетплейсов и заключила соглашение с горожанкой, которая приобрела жилье на улице Торговой за 38,5 тыс. долларов США.

Но через некоторое время в дом умерших родителей наведалась настоящая дочь, которая, обнаружив в помещении незнакомку, обратилась в полицию.

Какое наказание грозит

Женщину задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 — в подлоге официального документа, выдаваемого и удостоверяемого предприятием и предоставляющего права, совершенном по предварительному сговору группой лиц, по ч. 4 ст. 358 — в использовании поддельного документа, а также по ч. 4 ст. 190 — в завладении чужим имуществом, путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили предпринимателя в присвоении денег зернотрейдера. Работник частной сельскохозяйственной фирмы поддел документацию на перевозку зерна.

Также мы писали, что в Одесском районе была задержана этническая преступная группа. Правонарушителей подозревают в ограблении торгового павильона на рынке "7 километр".