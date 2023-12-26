Продали чужую квартиру за 40 тысяч долларов — в Одессе задержали мошенников
В Одессе правоохранители задержали мошенников, занимавшихся продажей недвижимости. Преступной группировке удалось продать чужую квартиру почти за 40 тысяч долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали мошеннической схемы
В 2019 году женщина с помощью поддельных документов продала квартиру умерших владельцев. Себя она назвала их наследницей.
Мошенница вместе со своим сообщником подделала договор купли-продажи указанного жилья, датированный началом двухтысячных лет, по которому дочь хозяев якобы приобрела право собственности на недвижимость. Под видом наследницы выступила злоумышленница с поддельными на ее имя паспортом и картой налогоплательщика.
После этого женщина опубликовала объявление о продаже на одном из маркетплейсов и заключила соглашение с горожанкой, которая приобрела жилье на улице Торговой за 38,5 тыс. долларов США.
Но через некоторое время в дом умерших родителей наведалась настоящая дочь, которая, обнаружив в помещении незнакомку, обратилась в полицию.
Какое наказание грозит
Женщину задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 — в подлоге официального документа, выдаваемого и удостоверяемого предприятием и предоставляющего права, совершенном по предварительному сговору группой лиц, по ч. 4 ст. 358 — в использовании поддельного документа, а также по ч. 4 ст. 190 — в завладении чужим имуществом, путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе разоблачили предпринимателя в присвоении денег зернотрейдера. Работник частной сельскохозяйственной фирмы поддел документацию на перевозку зерна.
Также мы писали, что в Одесском районе была задержана этническая преступная группа. Правонарушителей подозревают в ограблении торгового павильона на рынке "7 километр".
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