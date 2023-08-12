Жінка викрадала телефони в Одесі

Викрадений мобільний телефон. Фото: pixabay

В Одесі затримали шахрайку, яка ошукала вісьмох людей. Містянка викрадала мобільні телефони у постраждалих.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, 37-річна жінка "працювала" у Хаджибейському районі міста. Вона просила у незнайомців мобільні телефони, щоб нібито комусь подзвонити, а дочекавшись, поки власники втратять пильність, зникала.

Поліції вдалося встановити, що шість телефонів потерпілих жінка вже продала, а два не встигла. Загалом шахрайка заробила на цьому 38 тисяч гривень. Усі телефони знайдені та повернуті власникам.

Яке покарання загрожує

Наразі жінці повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 КК України — у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Одеситці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області викрили жінку, яка пропонувала експрокурору закрити його справу. Шахрайка завірила, що її родич працює у САП і через нього можна все "вирішити".