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Продавала крадені телефони: в Одесі затримали шахрайку

12 серпня 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Жінка викрадала телефони в Одесі
Викрадений мобільний телефон. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали шахрайку, яка ошукала вісьмох людей. Містянка викрадала мобільні телефони у постраждалих.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, 37-річна жінка "працювала" у Хаджибейському районі міста. Вона просила у незнайомців мобільні телефони, щоб нібито комусь подзвонити, а дочекавшись, поки власники втратять пильність, зникала. 

Поліції вдалося встановити, що шість телефонів потерпілих жінка вже продала, а два не встигла. Загалом шахрайка заробила на цьому 38 тисяч гривень. Усі телефони знайдені та повернуті власникам.

Яке покарання загрожує

Наразі жінці повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 КК України — у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Одеситці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області викрили жінку, яка пропонувала експрокурору закрити його справу. Шахрайка завірила, що її родич працює у САП і через нього можна все "вирішити".

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