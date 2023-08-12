Женщина похищала телефоны в Одессе

Угнанный мобильный телефон. Фото: pixabay

В Одессе задержали мошенницу, которая обманула восемь человек. Жительница города похищала мобильные телефоны у пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, 37-летняя женщина "работала" в Хаджибейском районе города. Она просила у незнакомцев мобильные телефоны, чтобы якобы кому-то позвонить, а дождавшись, пока владельцы потеряют бдительность, исчезала.

Полиции удалось установить, что шесть телефонов пострадавших женщина продала, а два не успела. В общей сложности мошенница заработала на этом 38 тысяч гривен. Все телефоны найдены и возвращены владельцам.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 190 УК Украины — в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном повторно. Одесситке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачена женщина, которая предлагала экс-прокурору закрыть его дело. Мошенница заверила, что ее родственник работает в САП и через него можно все "решить".