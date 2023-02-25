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Продавала цигарки неповнолітнім: в Теплодарі викрили підприємицю, яка ще й підторговувала алкоголем без акцизів

25 лютого 2023 14:15
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
На Одещині власниця крамниці реалізувала безакцизні сигарети неповнолітньому
Поліція вилучила понад тисячу безакцизної продукції
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Мешканка Теплодара Одеської області поплатилася за те, що відпускала товар, що не має акцизу. За бажання незаконно збагатитися жінка заплатила штраф, але справу не закрито. 

Про це повідомили у Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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За даними слідства, жінка працювала у власній крамниці та продавала підакцизний товар без відповідних на те документів. Правопорушення виявили, коли вона реалізувала неповнолітньому хлопцю пачку цигарок

"Співробітники Одеського районного управління поліції № 2 зафіксували, як жителька міста Теплодар у своїй крамниці продала неповнолітньому хлопцю сигарети. В ході встановлення всіх обставин інциденту та документування правопорушення, з’ясувалося, що підприємиця взагалі не має відповідних документів на право реалізації тютюну та алкоголю", — йдеться у повідомленні.

Після того, як правопорушення зафіксували з магазину вилучили загалом 541 пачку сигарет та 570 пляшок алкогольних напоїв на суму понад 76 тисяч гривень. 

Яке покарання чекає на правопорушницю

Адмінкомісія вже винесла рішення щодо жінки, зобов’язавши її сплатити штраф у розмірі 6800 гривень. Інше правопорушення може обернутися для неї штрафом від однієї тисячі до двох тисяч (17000 – 34000 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією продукції чи без такої.

Нагадаємо, поліція та СБУ викрили працівника лабораторії Держмитслужби, який просив винагороду за пришвидшені аналізи товарів.  Затриманому під час отримання хабаря загрожує позбавлення волі та арешт майна. 

Також ми писали, що мешканець Новоборисівської ОТГ "попався" на вирубці дерев, які належать Одеській залізниці. Чоловік вже сплатив понад 30 тисяч штрафу, порубані дерева вилучили, але долю правопорушника ще не вирішено.

Фото: ілюстративне. 

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