В Одесской области владелица магазина реализовала безакцизные сигареты несовершеннолетнему

Полиция изъяла более тысячи безакцизной продукции

Жительница Теплодара Одесской области поплатилась за то, что отпускала товар, не имеющий акциза. По желанию незаконно обогатиться женщина заплатила штраф, но дело не закрыто.

Об этом сообщили в Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

По данным следствия, женщина работала в собственном магазине и продавала подакцизный товар без соответствующих документов. Правонарушения обнаружили, когда она реализовала несовершеннолетнему парню пачку сигарет

"Сотрудники Одесского районного управления полиции № 2 зафиксировали, как жительница города Теплодар в своем магазине продала несовершеннолетнему парню сигареты. В ходе установления всех обстоятельств инцидента и документирования правонарушения, выяснилось, что у предпринимателя вообще нет соответствующих документов на право реализации табака и алкоголя", — говорится в сообщении.

После того как правонарушения зафиксировали из магазина, изъяли в общей сложности 541 пачку сигарет и 570 бутылок алкогольных напитков на сумму более 76 тысяч гривен.

Какое наказание ждет правонарушительница

Админкомиссия уже вынесла решение в отношении женщины, обязав ее уплатить штраф в размере 6800 гривен. Другое правонарушение может обернуться для нее штрафом от одной тысячи до двух тысяч (17000 – 34000 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией продукции или без таковой.

Напомним, полиция и СБУ разоблачили работника лаборатории Гостаможслужбы, который просил вознаграждение за ускоренные анализы товаров. Задержанному при получении взятки грозит лишение свободы и арест имущества.

Также мы писали, что житель Новоборысовской ОТГ "попался" на вырубке деревьев , принадлежащих Одесской железной дороге. Мужчина уже заплатил более 30 тысяч штрафа, изрубленные деревья изъяли, но судьба правонарушителя еще не решена.

Фото: иллюстративный.