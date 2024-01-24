Продавали неякісний алкоголь — на Одещині судитимуть продавчиню та постачальника

Правоохоронці працюють на місці злочину. Фото: Одеська обласна прокуратура

У Роздільнянському районі Одеської області судитимуть продавчиню місцевої крамниці та її постачальника. Горе-підприємці збували алкоголь власного виробництва, яким отруїлися люди.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочинної діяльності

Місцева продавчиня разом з постачальником продукції вирішила збувати в магазині алкоголь, який чоловік виготовляв у домашніх умовах з використанням небезпечного для життя метилового спирту. "Сировину" він попередньо замовляв в Інтернеті.

Таким чином "бізнесменам" вдалося продати пʼять літрів алкоголю. Наразі відомо про смерть вісьмох людей від його вживання та ще четверо отримали отруєння.

Яке покарання загрожує

Обом злочинцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 204 КК України. Їм загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Справу передано до суду.

Нагадаємо, прокурори Одеської області скерували до суду обвинувальний акт щодо тютюнових контрабандистів. Група молодиків продавала безакцизні сигарети по всій території України.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет.