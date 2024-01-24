Продавали некачественный алкоголь — на Одесчине будут судить продавщицу и поставщика

Правоохранители работают на месте преступления. Фото: Одесская областная прокуратура

В Раздельнянском районе Одесской области будут судить продавщицу местного магазина и его поставщика. Горе-предприниматели сбывали алкоголь собственного производства, которым отравились люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступной деятельности

Местные продавцы вместе с поставщиком продукции решили сбывать в магазине алкоголь, который мужчина изготавливал в домашних условиях с использованием опасного для жизни метилового спирта. "Сырье" он предварительно заказывал в Интернете.

Таким образом, "бизнесменам" удалось продать пять литров алкоголя. Пока известно о смерти восьми человек от его употребления и еще четверо получили отравления.

Какое наказание грозит

Обоим преступникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 204 УК Украины. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Дело передано в суд.

Напомним, прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении табачных контрабандистов. Группа молодых людей продавала безакцизные сигареты по всей территории Украины.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили иждивенца исправительной колонии, который перед Новым годом продавал фейковые елки. Мужчина разместил объявление на одном из маркетплейсов в сети Интернет.