Продавали трофейну зброю — в Одесі затримали злочинців

СБУ затримала дилера зброєю. Фото: Управління СБ в Одеській області

Спецслужбовці затримали учасників злочинного угрупування, до якого входили зокрема жителі Одещини та Миколаївщини. Чоловіки відправляли зброю по всій території України, зокрема продавали її кримінальним авторитетам.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці діяльності

П'яьох "бізнесменів" затримали в Одеській, Миколаївській, Сумській, та Харківській областях. Ще двох організаторів спіймали "на гарячому" у Києві та Львові, коли ті намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва.

За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі та регулярно моніторили інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де і викладали свої "пропозиції". Після отримання "замовлення" зловмисники запаковували його у коробки з-під побутової техніки і відправляли їх поштою до клієнта.



Зброя, яку вилучили у злочинів. Фото: СБУ

Що вилучили під час обшуків

28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;

понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;

3 пістолети-кулемети;

майже 3,5 тис. набоїв різного калібру. У злочинців вилучили зброю. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує

Двом організаторам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 7 років тюрми.

Оборудки зі зброєю на Одещині

Ми раніше писали, що житель Одеської області вирішив прихватити із собою "трофеї" із зони бойових дій. Чоловік привіз додому цілий арсенал зброї, частину з якого згодом продав клієнту за 6,5 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали місцевого жителя, який незаконно збував вогнепальну зброю. Горе-бізнесмену загрожує до семи років в'язниці.