Продавали трофейну зброю — в Одесі затримали злочинців
Спецслужбовці затримали учасників злочинного угрупування, до якого входили зокрема жителі Одещини та Миколаївщини. Чоловіки відправляли зброю по всій території України, зокрема продавали її кримінальним авторитетам.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.
Подробиці діяльності
П'яьох "бізнесменів" затримали в Одеській, Миколаївській, Сумській, та Харківській областях. Ще двох організаторів спіймали "на гарячому" у Києві та Львові, коли ті намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва.
За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі та регулярно моніторили інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де і викладали свої "пропозиції". Після отримання "замовлення" зловмисники запаковували його у коробки з-під побутової техніки і відправляли їх поштою до клієнта.
Що вилучили під час обшуків
- 28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;
- понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;
- 3 пістолети-кулемети;
- майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.
Яке покарання загрожує
Двом організаторам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 7 років тюрми.
Оборудки зі зброєю на Одещині
Ми раніше писали, що житель Одеської області вирішив прихватити із собою "трофеї" із зони бойових дій. Чоловік привіз додому цілий арсенал зброї, частину з якого згодом продав клієнту за 6,5 тисяч гривень.
Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали місцевого жителя, який незаконно збував вогнепальну зброю. Горе-бізнесмену загрожує до семи років в'язниці.
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