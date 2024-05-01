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Продавали трофейну зброю — в Одесі затримали злочинців

1 травня 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Продавали трофейну зброю — в Одесі затримали злочинців
СБУ затримала дилера зброєю. Фото: Управління СБ в Одеській області
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Спецслужбовці затримали учасників злочинного угрупування, до якого входили зокрема жителі Одещини та Миколаївщини. Чоловіки відправляли зброю по всій території України, зокрема продавали її кримінальним авторитетам.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Подробиці діяльності

П'яьох "бізнесменів" затримали в  Одеській, Миколаївській, Сумській, та Харківській областях. Ще двох організаторів спіймали "на гарячому" у Києві та Львові, коли ті намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва.

За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі та регулярно моніторили інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де і викладали свої "пропозиції". Після отримання "замовлення" зловмисники запаковували його у коробки з-під побутової техніки і відправляли їх поштою до клієнта.
 

Затримали організаторів угрупування, що продавали зброю кримінальним авторитетам
Зброя, яку вилучили у злочинів. Фото: СБУ

Що вилучили під час обшуків

  • 28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;
  • понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;
  • 3 пістолети-кулемети;
  • майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.
    Одесит у складі угрупування продавав збро.
    У злочинців вилучили зброю. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує

Двом організаторам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 7 років тюрми.

Оборудки  зі зброєю на Одещині

Ми раніше писали, що житель Одеської області вирішив прихватити із собою "трофеї" із зони бойових дій. Чоловік привіз додому цілий арсенал зброї, частину з якого згодом продав клієнту за 6,5 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали місцевого жителя, який незаконно збував вогнепальну зброю. Горе-бізнесмену загрожує до семи років в'язниці.

СБУ
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зброя
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Новини Одеси
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