Продавали трофейное оружие – в Одессе задержали преступников
Спецслужащие задержали участников преступной группировки, в которую входили, в частности, жители Одесчины и Николаевщины. Мужчины отправляли оружие по всей территории Украины, в частности, продавали его криминальным авторитетам.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.
Подробности деятельности
Пятерых "бизнесменов" задержали в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Еще двоих организаторов поймали "на горячем" в Киеве и Львове, когда они пытались продать криминалитету партию снайперских винтовок российского производства.
По данным следствия, фигуранты подыскивали потенциальных клиентов из-за собственных связей в криминальной среде и регулярно мониторили интернет-платформы по продаже различных вооружений, где и излагали свои "предложения". После получения "заказа" злоумышленники упаковывали его в коробки из-под бытовой техники и отправляли их по почте клиенту.
Что изъяли во время обысков
- 28 боевых пистолетов, в том числе системы Макарова и ТТ;
- свыше 10 снайперских винтовок Драгунова;
- 3 пистолета-пулемета;
- почти 3,5 тыс. патронов разного калибра.
Какое наказание грозит
Двум организаторам группировки поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 7 лет тюрьмы.
Сделки с оружием в Одесской области
Мы ранее писали, что житель Одесской области решил прихватить с собой трофеи из зоны боевых действий. Мужчина привез домой целый арсенал оружия, часть из которого впоследствии продал клиенту за 6,5 тысячи гривен.
Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали местного жителя, незаконно сбывавшего огнестрельное оружие. Горе-бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.
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