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Продавав гранати на вокзалі — на Одещині затримали горе-ділка

24 січня 2025 14:37
Рвачова Анастасія - редактор
В Одеській області затримали ділка з гранатами
Правоохоронці вилучили вибухівку. Фото: Нацполіція
Рвачова Анастасія - редактор

В Одеській області затримали чоловіка під час продажу двох гранат на залізничному вокзалі. Він намагався продати бойові припаси, але був схоплений "на гарячому".

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі злочину

За інформацією правоохоронців, в Ізмаїлі чоловік шукав покупця для небезпечного товару, і коли знайшов його, зустрівся на вокзалі для укладення угоди. Дві гранати Ф-1, які є придатними до вибуху, він планував продати за 5 тисяч гривень. Боєприпаси чоловік придбав у незнайомця та зберігав вдома, а вирішив продати їх, аби заробити грошей.

Поліція вилучила гранати та запали, які направили на експертизу. Фахівці підтвердили, що ці предмети є бойовими припасами. Також у чоловіка знайшли отримані за продаж кошти.

Яке покарання загрожує

Зловмиснику висунули обвинувачення за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці в Одесі затримали чоловіка, який намагався продати вибухівку. 

Також ми писали, що горе-бізнесмен з Одещини намагався торгувати "білими квитками". 

Одеса зброя граната Одеська область Новини Одеси злочин

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14:24 Побиття 12-річної у Білій Церкві — один із нападників втік

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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