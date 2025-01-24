В Одесской области задержали дельца с гранатами

Продавал гранаты на вокзале — на Одесчине задержали горе-делка
В Одесской области задержали мужчину при продаже двух гранат на железнодорожном вокзале. Он пытался продать боевые припасы, но был схвачен "на горячем".
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали преступления
По информации правоохранителей, в Измаиле мужчина искал покупателя для опасного товара, и когда нашел его, встретился на вокзале для заключения сделки. Две гранаты Ф-1, которые являются пригодными к взрыву, он планировал продать за 5 тысяч гривен. Боеприпасы мужчина приобрел у незнакомца и хранил дома, а решил продать их, чтобы заработать денег.
Полиция изъяла гранаты и запалы, которые направили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что эти предметы являются боевыми припасами. Также у мужчины нашли полученные за продажу средства.
Какое наказание грозит
Злоумышленнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, на прошлой неделе правоохранители в Одессе задержали мужчину, который пытался продать взрывчатку.
Также мы писали, что горе-бизнесмен из Одесской области пытался торговать "белыми билетами".
Читайте Новини.LIVE!