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Продовольчий тероризм: Росія знищила зерносховище на Одещині (відео)

12 жовтня 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росія знищила зерносховище на Одещині
Зруйноване зерносховище на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 12 жовтня армія-агресорка вкотре атакувала припортову інфраструктуру Одеської області. Наразі відомо, що дронами окупантів було знищено зернове сховище.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Як повідомляють військові, це сховище працювало у зернових коридорах та забезпечувало продовольчу безпеку на Близькому Сході та в Африці, про які так "переживає" кремлівський диктатор. 

"Україна самостійно почала налагоджувати постачання продовольства зі своїх портів. У відповідь Путін почав знищувати інфраструктуру і продовольство", — йдеться у повідомленні. 

Робота зернових коридорів

Протягом вересня Україна продовжувала експорт зерна Чорним морем. За минулий місяць з портів Великої Одеси вийшло 10 суден, які були завантажені 50 тисячами тонн агропродукції для різних країн світу. 

Нагадаємо, наразі ще три балкери виходять з українських портів у Чорному морі, вони пройдуть тимчасовим маршрутом. Наразі кількість суден, які скористалися зерновим коридором для виходу з одеських портів, сягне 19.

Також ми писали, що росіяни хочуть побудувати нову гілку залізниці, аби викрадати зерно з окупованої території України. Також загарбники й надалі продовжують грабувати майно у тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області. 

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