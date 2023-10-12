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Продовольственный терроризм: Россия уничтожила зернохранилище на Одесчине (видео)

12 октября 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия уничтожила зернохранилище в Одесской области
Разрушенное зернохранилище в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 12 октября армия-агрессор в очередной раз атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области. Известно, что дронами оккупантов было уничтожено зерновое хранилище.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Как сообщают военные, это хранилище работало в зерновых коридорах и обеспечивало продовольственную безопасность на Ближнем Востоке и в Африке, о которых так "переживает" кремлевский диктатор.

"Украина самостоятельно начала налаживать поставки продовольствия из своих портов. В ответ Путин начал уничтожать инфраструктуру и продовольствие", — говорится в сообщении.

Работа зерновых коридоров

В сентябре Украина продолжала экспорт зерна Черным морем. За прошлый месяц из портов Большой Одессы вышло 10 судов, загруженных 50 тысячами тонн агропродукции для разных стран мира.

Напомним, еще три балкера выходят из украинских портов в Черном море, они пройдут временным маршрутом. Количество судов, которые воспользовались зерновым коридором для выхода из одесских портов, достигнет 19.

Также мы писали, что россияне хотят построить новую ветку железной дороги, чтобы угонять зерно с оккупированной территории Украины. Также захватчики и дальше продолжают грабить имущество во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.

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