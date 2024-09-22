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Прогноз погоди в Одесі — початок тижня буде по-літньому теплим

22 вересня 2024 15:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Погода в Одесі на 23 вересня
Опале листя на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Погода в Одесі завтра, 23 вересня, буде теплою, але хмарною. Опадів не очікується. Повітря прогріється до +25 °C. Рівні моря на узбережжі та в лиманах — безпечні 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди на 23 вересня. Фото: скриншот

Погода в Одесі на 23 вересня

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.
  • Температура вночі +14... +16 °С, вдень +23...+25 °С.
  • Температура морської води +19...+20 °С.

Погода в Одеській області 23 вересня

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +11... +16 °С, вдень +22... +27 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.

 

Прогноз погоди в Україні 23 вересня

У понеділок, 23 вересня, на всій території країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у західних та місцями північних областях можливі тумани. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, у центральних та південних областях +11…+16 °С; вдень +23...+29 °С, на крайній півночі та у Карпатах +18…+23 °С.

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