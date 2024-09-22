Прогноз погоди в Одесі — початок тижня буде по-літньому теплим
Погода в Одесі завтра, 23 вересня, буде теплою, але хмарною. Опадів не очікується. Повітря прогріється до +25 °C. Рівні моря на узбережжі та в лиманах — безпечні
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі на 23 вересня
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.
- Температура вночі +14... +16 °С, вдень +23...+25 °С.
- Температура морської води +19...+20 °С.
Погода в Одеській області 23 вересня
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +11... +16 °С, вдень +22... +27 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні 23 вересня
У понеділок, 23 вересня, на всій території країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у західних та місцями північних областях можливі тумани. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, у центральних та південних областях +11…+16 °С; вдень +23...+29 °С, на крайній півночі та у Карпатах +18…+23 °С.
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