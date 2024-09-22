Погода в Одесі на 23 вересня

Прогноз погоды в Одессе — начало недели будет по-летнему теплым
Погода в Одессе завтра, 23 сентября, будет теплой, но облачной. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до +25 °C. Уровни моря на побережье и в лиманах — безопасные.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 23 сентября
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +14...+16 °С, днем +23...+25 °С.
- Температура морской воды +19...+20 °С.
Погода в Одесской области 23 сентября
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +11...+16 °С, днем +22...+27 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине 23 сентября
В понедельник, 23 сентября, по всей территории страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях возможны туманы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11 °С, в центральных и южных областях +11…+16 °С; днем +23...+29 °С, на крайнем севере и в Карпатах +18...+23 °С.
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