Погода в Одесі на 23 вересня

Опавшие листья на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 23 сентября, будет теплой, но облачной. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до +25 °C. Уровни моря на побережье и в лиманах — безопасные.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды на 23 сентября. Фото: скриншот

Погода в Одессе на 23 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +14...+16 °С, днем +23...+25 °С.

Температура морской воды +19...+20 °С.

Погода в Одесской области 23 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, днем +22...+27 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Украине 23 сентября

В понедельник, 23 сентября, по всей территории страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях возможны туманы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11 °С, в центральных и южных областях +11…+16 °С; днем +23...+29 °С, на крайнем севере и в Карпатах +18...+23 °С.

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