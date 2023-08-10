Програма раннього втручання: Одеська область розширює допомогу

Робота фахівця з дитиною. Фото: google

Понад 200 родин в Одеській області отримають підтримку раннього втручання, аби допомогти дітям із порушеннями розвитку та дітям груп біологічного й соціального ризику. Однак в регіоні все ще є потреби в експертах.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла фахівець методичного центру раннього втручання "Обласний центр методичної роботи та соціальних виплат" Надія Трапізанова.

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Програма раннього втручання

Раннє втручання — це система допомоги дітям раннього віку із ризиками та порушеннями розвитку, а також дітям у біологічної та соціальної небезпеки. Мета цієї програми полягає в покращенні розвитку дітей та зміцненні якості життя сімей.

"Наша задача — зміцнювати компетентність батьків, щоб вони могли забезпечувати розвиток дитини. Також ми працюємо над покращенням середовища, яке буде зручним для особливих дітей та їх батьків. Послуга раннього втручання почала розвиватися у Харківській, Одеській, Львівській та Закарпатській областях, і тому зараз ми можемо навчати нові команди національних тренерів. В Одеському регіоні працює вже 7 таких команд, які супроводжують десь 200 родин", — розповіла фахівець.

Також вона додала, що війна створила виклики як для родин, так і для фахівців. У цьому контексті було розроблено вправи та методики для зменшення стресу та тривоги.

Брифінг щодо програми раннього втручання. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

"Формат роботи дуже змінився. Коли під час особистих візитів був сигнал повітряної тривоги, ми разом спускалися до укриттів і там працювали з родинами. З початку війни наш центр надавав допомогу 66 родинам, з них 10 перебувають за кордоном. І фахівців не вистачає, адже тільки в нашій клініці на чергу на первинну зустріч стоїть 30 родин", — зазначила методист Центру раннього втручання КНП "Дитяча міська поліклініка 6" Дарина Паламарчук.

Нагадаємо, 14 липня в одному з округів Одеської області сталася страшна подія. 11-річна дівчинка потрапила під металеву гойдалку, в результаті чого отримала серйозні травми обличчя та мозку. Операція, яку провели медики, увійшла в історію лікарні.