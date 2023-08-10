Программа раннего вмешательства: Одесская область расширяет помощь

Работа специалиста с ребенком. Фото: google

Более 200 семей в Одесской области получат поддержку раннего вмешательства, чтобы помочь детям с нарушениями развития и детям групп биологического и социального риска. Однако в регионе все еще есть потребности в экспертах.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказала специалист методического центра раннего вмешательства "Областной центр методической работы и социальных выплат" Надежда Трапизанова.

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Программа раннего вмешательства

Раннее вмешательство – это система помощи детям раннего возраста с рисками и нарушениями развития, а также детям в биологической и социальной опасности. Цель этой программы состоит в улучшении развития детей и укреплении качества жизни семей.

"Наша задача — укреплять компетентность родителей, чтобы они могли обеспечивать развитие ребенка. Также мы работаем над улучшением среды, которая будет удобна для особых детей и их родителей. Услуга раннего вмешательства начала развиваться в Харьковской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях, и поэтому сейчас мы можем обучать новые команды национальных тренеров. В Одесском регионе работает уже 7 таких команд, которые сопровождают около 200 семей", — рассказала специалист.

Также она добавила, что война создала вызовы как семьям, так и специалистам. В этом контексте были разработаны упражнения и методики уменьшения стресса и тревоги.

Брифинг по программе раннего вмешательства. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

"Формат работы очень изменился. Когда во время личных визитов был сигнал воздушной тревоги, мы вместе спускались к укрытиям и там работали с семьями. С начала войны наш центр оказывал помощь 66 семьям, из них 10 находятся за границей. И специалистов не хватает, ведь только в нашей клинике в очередь на первоначальную встречу стоит 30 семей", — отметила методист Центра раннего вмешательства КНП "Детская городская поликлиника 6" Дарья Паламарчук.

Напомним, 14 июля в одном из округов Одесской области произошло страшное событие. 11-летняя девочка попала под металлические качели, в результате чего получила серьезные травмы лица и мозга. Операция, которую провели медики, вошла в историю больницы.