Одещина отримала субвенції від держави

Наслідки війни на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Одеська область отримала майже півмільйона гривень на програму відновлення. Місцевим бюджетам виділили субвенції від уряду, який направлять на реконструкцію громад.

Про це Новини.LIVE дізналися з відповідного рішення уряду.

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Обласний бюджет Одеської області — 165 472 тис. гривень;

Бюджет Березівської міської територіальної громади — 5 952,644 тис. гривень;

Бюджет Таїровської селищної територіальної громади — 51 458,803 тис. гривень;

Бюджет Одеської міської територіальної громади — 225 000 тис. гривень;

Бюджет Раухівської селищної територіальної громади — 7 314,97 тис. гривень.

Для отримання коштів ОТГ попередньо передавали відповідні проєкти, на які планують їх витратити. Після цього рішення розглядалися профільними міністерствами Уряду.

Зазначимо, що кошти з держбюджету розподілені, як субвенція. Це міжбюджетний трансферт для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання такого трансферту. Тобто кошти мають бути використані на реалізацію заходів саме в рамках фінансової угоди "Програма з відновлення України" між нашою державою та Європейським інвестиційним банком.

Нагадаємо, всеукраїнська аграрна рада спільно з Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку запускає важливий проєкт. Його мете — надати юридичну та експертну підтримку агровиробникам, які постраждали внаслідок бойових дій або тимчасової окупації Росією.