"Програма з відновлення України": Одещина отримала субвенції від держави
Одеська область отримала майже півмільйона гривень на програму відновлення. Місцевим бюджетам виділили субвенції від уряду, який направлять на реконструкцію громад.
Про це Новини.LIVE дізналися з відповідного рішення уряду.
Хто отримав допомогу від держави
- Обласний бюджет Одеської області — 165 472 тис. гривень;
- Бюджет Березівської міської територіальної громади — 5 952,644 тис. гривень;
- Бюджет Таїровської селищної територіальної громади — 51 458,803 тис. гривень;
- Бюджет Одеської міської територіальної громади — 225 000 тис. гривень;
- Бюджет Раухівської селищної територіальної громади — 7 314,97 тис. гривень.
Для отримання коштів ОТГ попередньо передавали відповідні проєкти, на які планують їх витратити. Після цього рішення розглядалися профільними міністерствами Уряду.
Зазначимо, що кошти з держбюджету розподілені, як субвенція. Це міжбюджетний трансферт для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання такого трансферту. Тобто кошти мають бути використані на реалізацію заходів саме в рамках фінансової угоди "Програма з відновлення України" між нашою державою та Європейським інвестиційним банком.
Нагадаємо, всеукраїнська аграрна рада спільно з Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку запускає важливий проєкт. Його мете — надати юридичну та експертну підтримку агровиробникам, які постраждали внаслідок бойових дій або тимчасової окупації Росією.