Одесщина получила субвенции от государства

Последствия войны в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Одесская область получила почти полмиллиона гривен на программу восстановления. Местным бюджетам выделили субвенции от правительства, которое направят на реконструкцию громад.

Об этом Новини.LIVE узнали из соответствующего решения правительства.

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Областной бюджет Одесской области — 165 472 тыс. гривен;

Бюджет Березовской городской территориальной громады — 5 952,644 тыс. гривен;

Бюджет Таировской поселковой территориальной громады — 51 458,803 тыс. гривен;

Бюджет Одесской городской территориальной громады — 225 000 тыс. гривен;

Бюджет Рауховской поселковой территориальной громады — 7 314,97 тыс. гривен.

Для получения средств ОТГ предварительно передавали соответствующие проекты, на которые планируется потратить их. После этого решения рассматривались профильными министерствами правительства.

Отметим, что средства из госбюджета распределены как субвенция. Это межбюджетный трансферт для использования на определенную цель в порядке, определенном органом, принявшим решение о предоставлении такого трансферта. То есть, средства должны быть использованы на реализацию мероприятий именно в рамках финансового соглашения "Программа по восстановлению Украины" между нашим государством и Европейским инвестиционным банком.

Напомним, всеукраинский аграрный совет совместно с Программой USAID по аграрному и сельскому развитию запускает важный проект. Его цель — оказать юридическую и экспертную поддержку агропроизводителям, пострадавшим в результате боевых действий или временной оккупации Россией.