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Прокуратура перевіряє обставини смерті людини з інвалідністю після мобілізації на Одещині

7 серпня 2023 14:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Спеціалізована прокуратура відкрила кримінальне провадження
Воїн ЗСУ з військовим квитком. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

 В Одеській області прокурори перевіряють обставини мобілізації чоловіка з інвалідністю. Після проходження медичної комісії в день прибуття до військової частини молодик помер.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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За інформацією працівників СП, зараз встановлюються фактичні причини смерті Бориса Глушака в день прибуття у розташування військової частини.

"Під час досудового розслідування слідчі перевіряють законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров’я", — йдеться у повідомленні СП.

Повідомлення про відкриття справи. Фото: СП у сфері оборони

Кримінальна справа

Прокурори почали кримінальне провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби працівників Березівського ТЦК та СП Одеської області. Також  перевірять законність призову на військову службу чоловіка з урахуванням стану його здоров’я.

Слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після приступу епілепсії.

Яке покарання загрожує

Винним у скоєнні злочину за призов людини з інвалідністю під час дії воєнного стану загрожує позбавлення волі до 23 років. Слідство триває. 

Нагадаємо, у селі Ширяєве Одеської області стався скандал із місцевими ТЦК та СП. Військові намагалися мобілізувати людину з інвалідністю, після чого серце чоловіка не витримало і він помер.

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