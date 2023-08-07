Спеціалізована прокуратура відкрила кримінальне провадження

Воїн ЗСУ з військовим квитком. Фото: google.com

В Одеській області прокурори перевіряють обставини мобілізації чоловіка з інвалідністю. Після проходження медичної комісії в день прибуття до військової частини молодик помер.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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За інформацією працівників СП, зараз встановлюються фактичні причини смерті Бориса Глушака в день прибуття у розташування військової частини.

"Під час досудового розслідування слідчі перевіряють законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров’я", — йдеться у повідомленні СП.

Повідомлення про відкриття справи. Фото: СП у сфері оборони

Кримінальна справа

Прокурори почали кримінальне провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби працівників Березівського ТЦК та СП Одеської області. Також перевірять законність призову на військову службу чоловіка з урахуванням стану його здоров’я.

Слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після приступу епілепсії.

Яке покарання загрожує

Винним у скоєнні злочину за призов людини з інвалідністю під час дії воєнного стану загрожує позбавлення волі до 23 років. Слідство триває.

Нагадаємо, у селі Ширяєве Одеської області стався скандал із місцевими ТЦК та СП. Військові намагалися мобілізувати людину з інвалідністю, після чого серце чоловіка не витримало і він помер.